NBA, LaMelo Ball cambia numero: “Non mi vedrete mai più col #2”

A quanto pare, la stella degli Charlotte Hornets LaMelo Ball ha una forte avversione per il #2. Il che pare molto curioso, visto che per i primi due anni della sua carriera NBA, il fratello di Lonzo ha vestito proprio quel numero in North Carolina.

In una passata intervista, la guardia ha espressamente dichiarato la sua posizione:

“Non dovrei indossare la maglia #2 per nessun motivo. Lo prometto, se mi vedete col #2 significa che qualcosa non va bene. Non ho mai avuto quel numero, ed è strano là fuori. Mi sento come se non stessi giocando davvero, non mi riconosco”

LaMelo Ball told us during exit interviews in April his jersey change from No. 2 to No. 1 should be official for the upcoming season. Now it is.

“I ain’t supposed to wear No. 2 ever again in my life. I promise you. If I see a No. 2 I don’t know what I’m going to do.”@MELOD1P pic.twitter.com/lVPfmU9afY

— Ashley Stroehlein (@ashstro) July 18, 2022