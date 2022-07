Mercato NBA, i Nets decisi: Kevin Durant a Toronto solo per Scottie Barnes

Da quando Kevin Durant ha espresso la sua volontà di cambiare casacca ed allontanarsi dai Brooklyn Nets, le speculazioni su una sua possibile trade sono diventate all’ordine del giorno. Tra le tante pretendenti al 12 volte All-Star ovviamente moltissime delle altre 29 franchigie NBA, tra cui i Toronto Raptors.

Gli insider americani svelano però il prezzo che i Nets avrebbero chiesto alla squadra canadese. Brooklyn infatti non sarebbe nemmeno disposta a sedersi al tavolo delle trattative se i Raptors non mettessero sul banco il Rookie of the Year Scottie Barnes. Stallo tra i due front office.

The Nets want Scottie Barnes for Kevin Durant pic.twitter.com/Cvbob7MVhG — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) July 18, 2022

Durant a Toronto e Scottie Barnes a Brooklyn: chi vincerebbe la trade?

E’ ben comprensibile il motivo per cui entrambe le franchigie siano ferme sulle loro posizioni. Come detto, ogni team della lega farebbe carte false per avere a roster il talento di Kevin Durant, che trasformerebbe qualsiasi squadra in una contender con la sua sola presenza.

Dall’altra parte, il 20enne Barnes pare una stella pronta ad illuminare l’NBA per il prossimo decennio, il giocatore ideale intorno al quale costruire le fortune del proprio team. Questo e il non piccolo dettaglio che l’eventuale pacchetto canadese oltre a Scottie Barnes dovrebbe contenere altri assets come prima scelte future e altri giocatori chiave, ed è subito chiaro il perchè a Toronto siano così restii.

