NBA, Ron Adams vince il Tex Winter Assistant Coach Award 2022

Ron Adams, assistente allenatore di coach Steve Kerr ai Golden State Warriors, è stato insignito a Las Vegas della massima onorificenza tributata dalla NBCA (Associazione Allenatori) a vantaggio degli assistenti: il Tex Winter Assistant Coach Lifetime Impact Award.

Tale premio, consacrato alla memoria del leggendario assistente di Phil Jackson, si configura come un vero e proprio premio alla carriera per coach Adams. Egli, infatti, coach da 50 anni e prossimo alla sua trentesima stagione NBA, è considerato all’unanimità uno dei più grandi curatori della fase difensiva di ogni epoca, nonché un maestro nel relazionarsi con i giocatori, farli crescere e stimolarli.

Adams, quattro volte campione NBA con Golden State, sebbene non sia mai assurto al grado di head coach anche per scelta personale, ha lavorato a livello NBA anche con San Antonio, Philadelphia, Portland, Milwaukee, Chicago, OKC e Boston.

Di seguito, le parole di coach Carlisle, allenatore dei Pacers e presidente dell’Associazione Allenatori:

“Ron Adams sunteggia tutto ciò che rende grande, vincente e rispettabile un allenatore. Nutre una passione viscerale nei confronti dell’insegnamento, è un lavoratore instancabile, un secondo padre per i giocatori, un ossessivo della perfezione e del dettaglio. Il suo QI cestistico ed il suo profondo amore per il gioco lo rendono un eminente esempio per ciascun esponente della nostra professione”.