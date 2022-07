NBA, Goran Dragic: “Giocare per i Nets non è stato soddisfacente”

Recentemente, Goran Dragic è passato dai Brooklyn Nets ai Chicago Bulls firmando un contratto annuale da 2.9 milioni di dollari. Dopo essere stato accostato ai Dallas Mavericks guidati dal suo connazionale Luka Doncic, l’ex giocatore degli Heat si è invece accasato ai Bulls.

La sua avventura in quel di Brooklyn non è stata molto felice, come da lui stesso ammesso. Impegnato con la sua nazionale, Dragic si è così espresso ad un quotidiano sloveno in merito all’esperienza vissuta con i Nets e al rapporto con le star della squadra, ovvero Kyrie Irving e Kevin Durant:

“Non conserverò dei bei ricordi da quest’esperienza. Giocare per i Nets non è stato molto soddisfacente ad essere onesto, in quanto ad alcuni giocatori interessavano più le prestazioni individuali che il bene della squadra.”

Sembra piuttosto ovvio il riferimento alle due superstar della sua ormai ex squadra. Brooklyn potrebbe ora privarsi di entrambi i giocatori. Durant ha richiesto espressamente di essere ceduto tramite trade e Irving è stato più volte accostato ai Los Angeles Lkers.

D’altro canto, l’apporto di Dragic potrebbe rivelarsi molto utile per i Bulls. La sua grande esperienza gioverà sicuramente ad una squadra molto ambiziosa, dotata di giocatori dalle grandi qualità come Zach LaVine, DeMar DeRozan e Lonzo Ball. Durante la scorsa stagione lo sloveno ha mantenuto medie di 7.3 punti, 4.8 assist e 3.2 rimbalzi a partita.

Leggi anche:

NBA, Ron Adams vince il Tex Winter Assistant Coach Award 2022

NBA, Adam Silver: “L’età minima legale per dichiararsi al Draft verrà abbassata”

Mercato NBA, Los Angeles Lakers interessati a Patrick Beverley