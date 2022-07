Mercato NBA, Los Angeles Lakers interessati a Patrick Beverley

Non sono passate nemmeno due settimane dalla trade che ha portato Patrick Beverley dai Minnesota Timberwolves agli Utah Jazz. Nello scambio in questione, Rudy Gobert venne ceduto ai Timberwolves in cambio del già citato Beverley e diverse prime scelte future nei prossimi Draft.

Tuttavia, l’ex giocatore dei Rockets potrebbe non disputare nemmeno una partita con la franchigia di Salt Lake City. L’obiettivo dei Jazz è quello di apportare una ricostruzione totale della squadra e un giocatore esperto come Beverley non sarebbe l’uomo adatto. Dopo le dimissioni di Quin Snyder e la cessione di Gobert, anche Donovan Mitchell potrebbe lasciare la squadra.

Secondo il giornalista Jake Fischer di ‘The Bleacher Report’, l’arcigno difensore sarebbe uno degli obiettivi di mercato dei Los Angeles Lakers. Non solo, anche i Miami Heat avrebbero mostrato il medesimo interesse. L’acquisto del giocatore potrebbe aiutare i Lakers a risolvere i loro gravi problemi difensivi che hanno caratterizzato negativamente la scorsa stagione.

Anche gli Heat starebbero cercando un giocatore tale da fargli compiere il definitivo salto di qualità. L’eventuale acquisto di Beverley risulterebbe sicuramente gradito al leader della squadra Jimmy Butler. Staremo dunque a vedere come si evolverà la situazione e con quale franchigia si accaserà il neo acquisto dei Jazz.

