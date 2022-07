NBA, Jabari Smith Jr. si racconta: “Voglio difendere su James e Curry”

Gli Houston Rockets, forti della scelta numero 3 al Draft 2022, hanno selezionato Jabari Smith Jr. Il diciannovenne ha disputato un solo anno di college, ad Auburn, dove si è fatto notare con una media di 16.9 punti, 7.4 rimbalzi e 2.0 assist. Dopo il buonissimo debutto in Summer League, lo aspetta il vero banco di prova: la NBA.

Il prossimo numero 1 dei Rockets si è concesso a una lunga chiacchierata con Taylor Rooks di Bleacher Report. Moltissimi i temi toccati, a partire dalla chiamata al Draft con la terza scelta. Una chiamata che ha destato un leggero senso di sorpresa:

“Mi sono sentito quasi sorpreso. Tutte le previsioni, le mie conversazioni con le squadre: pensavo sarei stato chiamato più in alto. Ma tutte le emozioni e la frustrazione che avevo quando il mio nome non è stato chiamato per primo o secondo sono uscite dalla finestra. Alla fine ho realizzato il mio sogno. Quando il commissioner ha chiamato il mio nome tante emozioni sono uscite dal mio corpo ed è rimasto solo il positivo. Non ero arrabbiato, è stata più una sorpresa. I due giocatori davanti a me sono forti.”