NBA, Ja Morant in fiducia: “Avrei massacrato Jordan in 1 contro 1”

Dopo essere definitivamente esploso tra le stelle NBA di questa stagione, Ja Morant ha poco da dimostrare a tifosi e addetti ai lavori. Il play ha letteralmente trascinato i Memphis Grizzlies ai Playoff con il suo gioco dinamico, testimoniando anche una certa fiducia nei propri mezzi. In una intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Bleacher Report, Morant si è lasciato andare ad una dichiarazione non conservativa rispetto ad una papabile sfida in 1vs1 con Michael Jordan:

“Avrei desiderato far parte della sua generazione, mi sarebbe piaciuto giocare contro Jordan e avrei massacrato anche lui: nessuno ha più convinzione nei propri mezzi di me, non penserò mai che qualcuno possa battermi in un testa a testa sul parquet.”

Dopodiché, il discorso è andato sui particolari festeggiamenti del titolo NBA in casa Golden State, con cui sembra essere nata una rivalità che si trascinerà anche durante il prossimo anno:

“Penso che se vincessi l’anello, non mi preoccuperei di certo di ciò che le altre squadre hanno scritto o detto mesi prima: penserei a celebrare il momento, a essere felice con i miei compagni. Invece a guardare la loro festa era un continuo riferimento ai Grizzlies, al nostro motto “Whoop That Trick”, con battute su Jaren e tutto il resto. Poi certo, i social media ingigantiscono tutto: vogliamo davvero credere che sia una rivalità? No, basta chiedere ai miei compagni di squadra: non appena abbiamo perso gli ho detto ‘Golden State vincerà un altro titolo’.”

