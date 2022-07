NBA, Jalen Brunson: “Non vedo l’ora di scendere in campo con i Knicks”

Una delle operazioni di mercato degne di nota dell’ultima free agency è quella che ha portato Jalen Brunson ai New York Knicks. L’ex giocatore dei Dallas Mavericks ha firmato un importante contratto da 104 milioni di dollari per quattro stagioni. Sicuramente, questo è uno dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la franchigia texana.

Tuttavia, secondo quanto ammesso dallo stesso giocatore, una delle ragioni principali dell’addio sarebbe la maggiore vicinanza con la sua famiglia. A questo proposito, ecco come lo stesso Brunson si è espresso al New York Daily News:

“La mia famiglia è stata la ragione principale del mio addio ai Mavs. A Dallas ho passato delle stagioni fantastiche e sono cresciuto non solo come giocatore, ma anche come uomo. Tuttavia, il richiamo di casa è stato troppo forte. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, sono molto carico.”

La scorsa stagione si è rivelata più che positiva per la guardia, che ha mantenuto medie di 16.3 punti, 3.9 rimbalzi e 4.8 assist a partita. Le sue prestazioni sono state decisive a condurre i Mavs alle finali della Western Conference, perse contro i futuri campioni NBA dei Golden State Warriors.

D’altro canto, la stagione dei Knicks è stata deludente. La squadra non è stata nemmeno in grado di raggiungere i playoff, obiettivo minimo di inizio stagione. Staremo a vedere se l’innesto di Brunson riuscirà a riportare New York alla postseason.

