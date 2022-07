Mercato NBA, Danilo Gallinari pronto a firmare con i Boston Celtics: i dettagli

Nella prossime ore i San Antonio Spurs ufficializzeranno il taglio di Danilo Gallinari. Una volta tornato sul mercato NBA, il Gallo potrà essere bloccato dalle altre franchigie. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, l’italiano avrebbe già dato la sua preferenza ai Boston Celtics. Questo perché la volontà di Danilo sarebbe quella di lottare ‘a tutto motore’ per il titolo NBA.

Boston può offrire un biennale da circa 13 milioni di dollari, sfruttando la propria mid-level exception. Da capire se alla porta dell’ex giocatore di Atlanta busseranno altre contender di primo piano. In questo caso, il Gallo potrebbe ri-considerare ogni posizione. Partendo dal presupposto che ora la volontà di Danilo è davvero quella di giocarsi le chance per arrivare al titolo.

Once the San Antonio Spurs finalize the expected release on forward Danilo Gallinari, his preference is to join the Boston Celtics upon clearing waivers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022