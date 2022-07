NBA, Miami Heat interessati a Cam Reddish

Fino a questo momento, i Miami Heat sono stati piuttosto silenti per quanto riguarda il mercato estivo. Il loro obiettivo è quello di acquisire giocatori funzionali alla squadra per riuscire a compiere il decisivo salto di qualità. Va ricordato che la franchigia guidata da Erik Spoelstra è giunta ad un passo dalla conquista delle NBA Finals durante gli scorsi playoff.

Secondo alcune indiscrezioni, gli Heat avrebbero puntato la loro attenzione nei confronti del giocatore dei New York Knicks Cam Reddish. L’ala ventiduenne ha disputato una stagione piuttosto altalenante. Ceduto ai Knicks lo scorso febbraio da parte degli Atlanta Hawks, Reddish ha disputato solamente quindici partite con la franchigia della Grande Mela.

Le sue statistiche recitano 10.1 punti, 2.1 rimbalzi e 1.0 assist per partita. Cifre non esaltanti. Tuttavia, il giovane giocatore ha ampi margini di miglioramento e potrebbe risultare molto utile in uscita dalla panchina per Butler e compagni. Reddish ha ancora un anno di contratto con i Nicks e diventerà free agent solo durante la prossima estate.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se questo affare andrà in porto.

Leggi anche:

NBA, Jayson Tatum: “La sconfitta nelle Finals brucia ancora”

Draft NBA, da Banchero a Watson, i contratti rookie scale delle scelte al primo giro 2022

NBA, riecco Matthew Dellavedova: provino a Las Vegas con i Sacramento Kings