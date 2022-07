NBA, la favola di Aron Baynes: invitato ai workouts di Las Vegas

Dopo l’incubo, la speranza. Si possono riassumere così gli ultimi due anni di Aron Baynes, centro ex Boston Celtics e Phoenix Suns su tutte. L’australiano, invitato a diversi workouts per alcune franchigie NBA, è dal 2020 che non si vedeva su un parquet di pallacanestro, successivamente a quel terribile infortunio accorso durante le Olimpiadi do Tokyo.

Aron Baynes in quell’occasione avrebbe infatti subito un incidente domestico scivolando nel bagno della sua camera, una caduta apparente goffa e risibile, che invece ha rischiato di costringerlo alla paralisi dopo il danno ai nervi del collo.

Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck, an injury more significant than initially diagnosed, and could miss the entire 2021-22 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021

Aron Baynes flirta con alcune squadre NBA

Le buone notizie quindi non si fermano alla sua ormai completa riabilitazione. Come detto, il lungo australiano è stato invitato a dei workout per alcune squadre NBA, a cui potrebbe fare comodo l’esperienza e la tenacia del giocatore. Queste le immagini che lo ritraggono alle prese con uno shooting drill.

Aron Baynes working out in Las Vegas for a gym full of NBA GMs and scouts (as well as Josh Giddey). Baynes thanked everyone for coming and spoke about feeling excited to be back on the court. pic.twitter.com/mEsBTKuIou — Liam Santamaria (@Liam_Santa) July 8, 2022

Una storia a lieto fine, indipendentemente da ogni eventuale firma. Se però Aron Baynes dovesse anche solo avvicinarsi al giocatore che è stato nella stagione 2019/20 coi Phoenix Suns (11.5 punti, 5.6 rimbalzi e 35% da tre), il suo potrebbe fare gola a molte squadre NBA.

Leggi anche

Mercato NBA, Taj Gibson verso Washington dopo il taglio da parte dei Knicks

Mercato NBA, Damian Lillard: le cifre dell’estensione di contratto con Portland

NBA, debutto per Jaden Ivey e Jalen Duren con Detroit