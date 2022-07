Mercato NBA, Taj Gibson verso Washington dopo il taglio da parte dei Knicks

Dopo il taglio nella giornata di venerdì dal roster dei New York Knicks, Taj Gibson non dovrà attendere molto prima di trovare una nuova collocazione nello scacchiere NBA. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, passate le 48 ore successive al taglio, cosiddetto waiver period, la sua intenzione è quella di firmare con i Washington Wizards. La squadra della capitale, che ha perso in questa finestra di mercato Thomas Bryant, aggiungerebbe un elemento di sicura esperienza al proprio reparto lunghi.

