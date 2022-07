I Minnesota Timberwolves hanno voluto fortemente Rudy Gobert: per strappare a Utah il tre volte NBA Defensive Player of the Year, la dirigenza ha messo sul piatto quattro giocatori e diverse scelte nei prossimi Draft. Il francese è entusiasta di iniziare questa nuova avventura con i TWolves e ha solo un obiettivo: vincere il titolo.

Time to cop a No. 2️⃣7️⃣ jersey 👀 Welcome to Minnesota, @rudygobert27! pic.twitter.com/u78Zj73nPq — Bally Sports North (@BallySportsNOR) July 6, 2022

Rudy Gobert: “A Utah era finito il tempo per vincere il titolo”

Negli anni passati l’allenatore dei TWolves Chris Finch e la dirigenza non amavano il comportamento e il modo di giocare di Rudy Gobert ma sapevano che, per vincere, avevano bisogno di un giocatore come lui. Per questo motivo hanno dato ai Jazz Patrick Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro, i diritti per Walker Kessle, le scelte del primo giro di Minnesota ai Draft 2023, 2025, 2027 e 2029 e uno scambio di scelte sempre al primo giro nel 2026.

Rudy Gobert è felice di poter giocare in una squadra ricca di talenti che condividono il suo stesso obiettivo, quello di vincere il titolo NBA. Un obiettivo che non è riuscito a raggiungere con i Jazz e che, ormai, non era più raggiungibile come spiega nel corso della sua conferenza stampa di presentazione:

“La finestra temporale per vincere non è sempre aprta: più o meno è quello che è successo nello Utah. Penso che l’organizzazione si sia sentita così: forse avevamo superato quella finestra che avevamo negli ultimi anni. Sarà ancora una squadra molto competitiva, viste tutte le risorse che hanno ottenuto con il scambio, per entrambi è meglio che sia andata così: l’obiettivo è vincere un titolo, sono venuto qui per questo. Non sono venuto qui solo per giocare in una buona squadra. Sono venuto qui per cercare di portare questa squadra in finale e riuscire a conquistare l’anello”

Rudy Gobert says he's grateful the Jazz traded him to a place where he can win and continue to flourish. #RaisedByWolves pic.twitter.com/PqzE9AMXCR — Bally Sports North (@BallySportsNOR) July 6, 2022

Il proprietario dei Jazz Ryan Smith: “Rudy farà sempre parte della nostra storia”

Con l’addio di Rudy Gobert i Jazz perdono un pezzo importante, ma che rimarrà sempre nella storia della franchigia come spiega il proprietario Ryan Smith:

“Farà per sempre una parte di noi. Rudy Gobert ha avuto un enorme impatto su questa franchigia e sull’intero stato dello Utah durante le sue nove stagioni con i Jazz. Uno dei più grandi giocatori difensivi nella storia della NBA, Rudy sarà per sempre considerato uno dei giocatori più importanti a indossare la nostra maglia. Il suo amore e il suo impatto su questa comunità sono impossibili da dimenticare”

