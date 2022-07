Il 6 luglio dello scorso anno Zion Williamson scopriva di essersi fratturato il piede destro, un infortunio che l’ha tenuto ai box per tutta la stagione NBA. A distanza di 24 mesi l’ex talento di Duke sta per rientrare in campo e, con i New Orleans Pelicans, ha firmato l’estensione contrattuale massima di rookie di cinque anni per una valore di quasi 231 milioni di dollari.

Zion Williamson: “Abbiamo fame di vittorie e voglio aiutare la squadra”

Nel giorno del suo compleanno Zion Williamson ha posto la firma sul nuovo contratto, legandosi così per cinque anni ai New Orleans Pelicans. Una bella soddisfazione soprattutto dopo un periodo difficile come quello causato dall’infortunio al piede, dove non si vedeva mai la luce in fondo al tunnel:

“Il giorno del mio compleanno l’anno scorso, ho scoperto di essermi rotto un piede: sono stato fuori tutto l’anno, è stato un anno difficile. Ora i Pelicans vengono a farmi questo regalo di compleanno, non li deluderò., così come non deluderò la mia famiglia, la città e, soprattutto, non deluderò me stesso. All’inizio della scorsa stagione leggevo che io e la mia famiglia non volevamo stare a New Orleans, per questo non giocavo. Non era assolutamente vero: non giocavo perché avevo il piede destro rotto. La situazione faceva schifo: ogni volta che controllavo il mio telefono, c’era sempre qualcosa di negativo. Cercavo di pensare in maniera positiva ma era difficile, è stata molto dura anche per questo”

BEST. BIRTHDAY. EVER. You have to love Zion. #Pelicans pic.twitter.com/2iwugEgldc — Bally Sports New Orleans (@BallySportsNO) July 7, 2022

Ora Zion vuole tornare e aiutare la squadra a vincere, dimostrando così al mondo che lui è un vincente:

“Voglio dimostrare di essere un vincente: è semplice. Voglio vincere con l’allenatore, così come con i miei compagni di squadra. L’obiettivo finale è vincere il campionato perché è quello a cui tutti aspiriamo. Come ha detto Griff, abbiamo fame: avete visto tutti lo scorso anno cosa ha fatto la squadra e sono entusiasta di aggiungermi a questo gruppo e dare una mano”

New Orleans è pronta a riabbracciare Zion Williamson dopo un anno di stop ed è pronta a sostenerlo per centrare traguardi importanti.

