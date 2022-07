Mercato NBA, i Nets non hanno fretta di scambiare Durant e Irving

La richiesta di essere ceduto da parte di Kevin Durant, a poche ore dall’inizio della free agency, ha alzato un putiferio abnorme. E in un attimo sono rimbalzate da ogni parte degli Stati Uniti voci di ipotetici scambi con i Brooklyn Nets. Phoenix Suns, Toronto Raptors e Miami Heat sembrano essere le candidate più forti, ma i newyorkesi non sembrano avere urgenza di trovare una sistemazione per KD.

Quale sarà il destino di Kevin Durant?

L’attuale numero 7 dei Nets ha ancora quattro anni di contratto da scontare. Nonostante le varie potenziali discussioni per uno scambio, la franchigia della Grande Mela non ha alcuna pressione. Il prezzo da pagare è chiaramente alto – si parla di un giocatore All-Star e diverse scelte Draft al primo round – e Brooklyn non è disposta a fare sconti.

Un dirigente della Western Conference, come riportato da Bleacher Report, ha dichiarato che i Nets non sono disposti ad accettare meno di quanto ricevuto da Utah per Gobert:

“Rudy Gobert è stato scambiato per un braccio, una gamba e due montagne e questo sta aiutando la loro causa. Non c’è modo che i Nets scambino Kevin Durant con qualcosa di meno di quello che Gobert ha portato a Utah. Se non arriva nulla, posso vederli dire ai giocatori: ‘Dobbiamo soltanto tornare tutti insieme’.”

Al momento però il prezzo di Kevin Durant è così alto che seppur qualche franchigia decidesse di fare ‘all in’, dovrebbe offrire un tale pacchetto di giocatori a tal punto da renderla con difficoltà una contender per il titolo.

Capitolo Kyrie Irving

Il destino di Kyrie Irving è indubbiamente legato a quello di Durant. Sebbene i Dallas Mavericks e i Philadelphia 76ers siano emerse come papabili destinazioni per la point guard, Bleacher Report ha sminuito il reale interesse delle franchigie. Dunque, solo i Lakers resterebbero fortemente interessate al giocatore.

Nei desideri dei Nets c’è comunque la voglia di competere per il titolo, con o senza le sue stelle. Per questo motivo un affare che coinvolgerebbe Russell Westbrook e due first-round picks pare non soddisfacente per Brooklyn. Le situazioni di Kevin Durant e Kyrie Irving sembrano poter rimanere sospese per un certo periodo, almeno fino a quando i Nets non troveranno una doverosa ricompensa.

