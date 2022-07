NBA Summer League, grande debutto per Chet Holmgren

Il nome di Chet Holmgren è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori, dopo il grandioso esordio in Summer League. La seconda scelta assoluta all’ultimo Draft si è messo in mostra all’esordio con la canotta dei Thunder. Holmgren ha chiuso la sua partita con 23 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e ben 6 stoppate. Quest’ultimo in particolare è addirittura un nuovo record assoluto per la Summer League. Primato che Holmgren ha commentato così:

“Solo sei? Ed è un record? Allora lo batterò un’altra volta”

"Only six? … I'm coming to break it again." Chet Holmgren after breaking the Summer League record for blocks 😅 pic.twitter.com/E6dtUBPQmB — SportsCenter (@SportsCenter) July 6, 2022

Il debutto di Holmgren

Oltre al fantastico dato statistico delle stoppate, Holmgren ha messo in mostra un ottimo repertorio offensivo. 7 canestri su 9 tentativi dal campo, con ben 4 triple a segno. E un canestro in fade-away che ricorda qualcosa che solo in pochissimi – Dirk? – sono stati in grado di eseguire:

“He’s little as hell” – Chet Holmgren pic.twitter.com/D3Gzv479x6 — rylee (@thunderfanrylee) July 6, 2022

