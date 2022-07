NBA, l’owner di Portland assicura: “Nessuna intenzione di vendere i Blazers”

Allontana i rumors Jody Allen, proprietaria della squadra NFL Seattle Seahawks oltre che dei Portland Trail Blazers. Voci di corridoio dicevano infatti che il front office fosse pronto a vendere entrambe le franchigie, suggestione che Allen rimanda prontamente al mittente.

Jody Allen, the de facto owner of the NFL's Seattle Seahawks and NBA's Portland Trail Blazers, said in a statement Tuesday that the teams are not currently for sale but eventually will be, via @BradyHenderson:https://t.co/8HkKR3ehFF

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 5, 2022