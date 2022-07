NBA, Kevin Durant vorrebbe andare ai Miami Heat solo a una condizione

Giovedì sera Kevin Durant ha chiesto ufficialmente il suo trasferimento ai Brooklyn Nets, rivolgendosi direttamente al proprietario della franchigia. A questo punto, KD ha fatto sapere di avere due mete preferite: i Phoenix Suns e i Miami Heat. Ma per entrambe le destinazioni ci potrebbero essere ostacoli troppo grandi da superare. Per quanto riguarda i Suns, i newyorchesi non sarebbero molto entusiasti di lavorare ad una sign & trade che coinvolgerebbe Deandre Ayton. Inoltre, in questo momento, non ci sarebbe modo per Brooklyn di lasciar andare KD, senza ricevere in cambio Devin Booker.

Per quanto riguarda lo scambio con i Miami Heat, oltre al fatto che la trade – secondo richieste reciproche – non può includere Bam Adebayo se non viene incluso Ben Simmons, The Athletic riferisce che KD avrebbe un requisito da soddisfare. Durantola vorrebbe essere mandato agli Heat solo se può giocare con Jimmy Butler, Bam Adebayo e Kyle Lowry, quindi con la condizione che nessuno dei tre debba essere effettivamente coinvolto all’interno delle trattative. Questo complica ulteriormente le cose. Si potrebbe pensare ad un accordo intorno a Tyler Herro, ma possiamo lecitamente dubitare che Brooklyn accetti lui come contropartita.

