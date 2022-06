Mercato NBA, Kevin Durant chiede la trade: Brooklyn al lavoro

Dopo settimane di voci intense sul mercato NBA 2022, Kevin Durant sembra voler confermare la sua volontà di abbandonare i Brooklyn Nets. Secondo quanto riporta Shams Charania, il giocatore avrebbe espressamente richiesto la trade alla franchigia, la quale – ora – sarebbe al lavoro per trovare una soluzione condivisa.

La notizia, arriva dopo la conferma da parte di Kyrie Irving di esercitare la sua player option con Brooklyn. Kevin Durant ed Irving – riferisce ESPN – non hanno avuto contatti con la franchigia dopo che il play ha esteso automaticamente il suo accordo con la squadra. A quanto pare, Durant non ha ricevuto rassicurazioni rispetto alla squadra del prossimo futuro, dopo una stagione decisamente deludente inficiato anche da un percorso ai Playoff non di livello.

Secondo quanto indica Yahoo Sports! l’ala avrebbe indicato Phoenix come destinazione di primo piano, con Chris Paul che lo attenderebbe di buon grado all’interno del roster dei Suns.

Kevin Durant has requested a trade out of Brooklyn, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

