Mercato NBA, Zion Williamson vicino all’estensione massimo salariale con New Orleans: fino a 231 milioni di dollari dai Pelicans

Sul max contract a Zion Williamson la posizione ufficiale dei New Orleans Pelicans è sempre stata piuttosto chiara. Ora, in free agency, si arriva alla resa dei conti ma secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic non ci saranno sorprese. L’ex prima scelta assoluta al Draft NBA firmerà un’estensione di contratto quinquennale al massimo salariale, per un valore prossimo ai 231 milioni di dollari. Da limare gli ultimi dettagli.

