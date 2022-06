Mercato NBA, New Orleans aspetta Zion Williamson: “Max contract decisione facile”

Se oggi i Pelicans giocano ancora a New Orleans una buona parte del “merito” è da ascrivere a Zion Williamson. Chiamata a decidere sull’eventuale max contract da offrire all’ex prima scelta assoluta al Draft NBA, la squadra non può dimenticare tale fattore.

Il management, nonostante i rumors, sembra avere le idee chiare. Ecco la posizione espressa dal GM David Griffin, ospite del Ryan Russillo Podcast:

“Non è una gran decisione, piuttosto facile. Quando gioca il ragazzo dimostra di valere il massimo salariale. Diventa cruciale per una squadra in un piccolo mercato, che non può commettere errori con gli infortuni nel corso del tempo, assicurarsi in qualche modo, ci sta. Decidere però se sia o meno un giocatore da max contract è piuttosto semplice.”