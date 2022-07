Mercato NBA, Hornets: completamente garantito il contratto di Kelly Oubre Jr. per la prossima stagione

Passata la deadline del 30 giugno il contratto di Kelly Oubre Jr. è ora completamente garantito per la stagione NBA 2022-2023 – 12.6 milioni di dollari rispetto alla quota garantita fino a ieri, cinque milioni. L’estate scorsa Oubre aveva firmato con la franchigia del North Carolina un biennale da 24.6 milioni di dollari. Quest’anno ha disputato 76 partite (13 partenze in quintetto), viaggiando a 15 punti e quattro rimbalzi di media.

Mercato NBA, i contratti completamente garantiti dopo il 30 giugno

Altri due giocatori interessati dalla scadenza di cui sopra, come ricordato da Keith Smith di Sportrac. Si tratta di Theo Maledon (1.9 milioni di dollari da OKC) e Moritz Wagner (1.9 milioni di dollari da Orlando).

