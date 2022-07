NBA, la moglie di Miles Bridges denuncia le violenze: “Non posso più stare in silenzio”

Il caso di cronaca che ha coinvolto Miles Bridges, arrestato per violenza domestica, assume contorni sempre più inquietanti. La moglie del giocatore, Mychelle Johnson, ha denunciato duramente i fatti affidando lo sfogo pubblico a un accorato post social che è più che altro una richiesta di aiuto.

Ecco le sue parole:

Odio essere arrivata a questo punto ma non posso più stare in silenzio. Ho permesso a qualcuno di distruggere la mia casa, abusare di me in ogni modo possibile e traumatizzare i nostri figli per il resto della vita. Non ho nulla da dimostrare al mondo, ma non lascerò che una persona capace di fare cose così orribili resti senza rimorso e dipinga un ritratto di me che non mi rappresenta. Non consentirò a chi mi sta intorno di continuare a mentire mettendomi a tacere per proteggere questa persona. Non è etico, è immorale, è disgustoso. Mi si spezza il cuore perché ho sempre avuto tanta speranza e amore. Per quanto possa risultare spaventoso per me, è tempo che mi difenda. Non starò zitta per proteggere altri perché do più valore alla mia persona e ai miei figli che non all’’immagine’ di qualcun altro. Fratture a naso e polso, timpano lacerato, dolori ai muscoli del collo derivanti da tentativi di strangolamento finché non sono andata a dormire è una seria commozione celebrale. Non ho bisogno di compassione. Voglio semplicemente che non succeda ad altri e che questa persona riceva aiuto. I miei figli meritano di meglio. Questo è tutto ciò che voglio. Fa male tutto ciò che deriva da questa situazione, sto male per me e, cosa più importante, sono spaventata per i miei figli, che sono stati testimoni dell’accaduto. Per favore, rispettate la privacy delle nostre famiglie e finitela con accuse e voci disgustose.”