Marcus Smart e il rammarico per le NBA Finals perse dai Boston Celtics

In un pezzo apparso sul Boston Globe a firma di Adam Himmelsbach, Marcus Smart è tornato a parlare della delusione per la sconfitta nella serie di NBA Finals 2022.

Ecco alcuni passaggi salienti della chiacchierata:

“Ci sono momenti in piena notte in cui non riesco a dormire e mi trovo all’improvviso a pensare a quelle partite e a ciò che avremmo potuto fare diversamente. Avrei voluto che non finissimo la benzina, ovviamente le serie che abbiamo affrontato per arrivare alle Finals sono state davvero brutali ma non cambierei nulla. Non è piacevole cogliere lezioni da una sconfitta ma a volte devi veder piovere prima dell’arcobaleno.”