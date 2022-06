Kemba Walker completa buyout dai Pistons: sarà free agent sul mercato NBA

In un’operazione di mercato che ha consentito ai New York Knicks di preparare il terreno per l’assalto a Jalen Brunson in free agency, Kemba Walker era finito a Detroit. Destinazione temporanea, come confermato dall’ accordo per un buyout raggiunto tra le parti. Una volta trascorse le 48 ore di waiver period, Kemba sarà free agent. Lo conferma Adrian Wojnarowski di ESPN. Nell’ultima stagione NBA, a New York, ha viaggiato a 11.6 punti, 3.5 assist e 3.0 rimbalzi di media in 37 partite.

Tutte le news della free agency NBA 2022