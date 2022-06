Mercato NBA, New York Knicks all-in su Brunson: offerta superiore ai 100 milioni

Il nome chiave per il mercato NBA 2022 di New York è da tempo quello di Jalen Brunson. Non ne ha fatto mistero la dirigenza bluarancio, così come non si è tirata indietro Dallas, la squadra che dovrebbe provare a trattenere l’ex Villanova alla propria corte. I Knicks, conferma Tim MacMahon di ESPN, sono pronti a mettere sul piatto un’offerta sostanziosa per il giocatore: proposta quadriennale da oltre 100 milioni di dollari.

Jalen Brunson alza l’asticella

Tali cifre in uscita dal rookie contract catapulterebbero Brunson nell’immediato tra le 15 point guard più pagate nella prossima stagione NBA. Un salto in avanti che, eventualmente, dovrà accompagnare con numeri all’altezza delle aspettative crescenti. La Grande Mela cestistica difficilmente perdona.

