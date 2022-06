Stephen Curry alla conduzione degli ESPYS 2022: “Non avrei mai pensato al ruolo ”

Veste insolita per Stephen Curry agli ESPYS 2022, l’appuntamento annuale in onda su ESPN ed ABC che celebra i migliori atleti e le performance memorabili della stagione sportiva trascorsa. Il 20 luglio prossimo Curry condurrà lo show per la prima volta in carriera:

“Ho avuto il piacere di partecipare agli ESPYS, ma mai avrei immaginato che avrei goduto del privilegio di presentare quest’evento speciale. Essendo uno che ama l’incontro tra sport e intrattenimento, non vedo l’ora di offrire al pubblico uno spettacolo elettrizzante, sempre celebrando gli atleti protagonisti dei migliori momenti dell’anno.”

Steph Curry in gara in diverse categorie: nomination ESPYS 2022

Stephen Curry compete per tre premi nell’edizione 2022 degli ESPYS: Best Male Athlete, Best NBA Player e, da ultimo, Best record-breaking performance.

Leggi anche:

Kemba Walker completa buyout dai Pistons: sarà free agent

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2022

Warriors, il roster di Golden State per la Summer League NBA 2022