Mercato NBA, Knicks protagonisti nella notte del Draft: ecco tutte le mosse

Nel racconto della notte del Draft vi abbiamo dato conto della pick numero 11 (Ousmane Dieng) girata dai New York Knicks a Oklahoma City in cambio di scelte.

New York accumula prime scelte e libera Kemba Walker

Una di queste, la 2023 di Denver, è stata poi girata a Charlotte, assieme a quattro second round picks, per la 13ª scelta assoluta. In un ulteriore giro di valzer, quest’ultima pick, poi spesa su Jalen Duren, è finta a Detroit in aggiunta a Kemba Walker, che negozierà con ogni probabilità un buyout per lasciare Motor City. New York ha ottenuto contestualmente dai Pistons la prima scelta 2025 (originariamente di Milwaukee).