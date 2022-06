NBA, Steve Clifford torna agli Charlotte Hornets: “Rimasto in contatto con Michael Jordan”

La nomina di coach Steve Clifford sulla panchina degli Charlotte Hornets, a quattro anni dall’addio del 2018, ha destato qualche sorpresa. La franchigia, scottata dal passo indietro di Kenny Atkinson ha optato per un ritorno i cui presupposti tecnici paiono però diversi.

Le prime parole del capo allenatore.

“È un momento eccitante per questa franchigia, abbiamo tanto talento per le mani e un roster che può fare qualcosa di eccezionale. I tifosi hanno fame di successi a livello Playoff e onestamente non vedo l’ora di iniziare. Città e fan base mi erano già piaciute la prima volta e sono rimasto in contatto con il proprietario [Michael Jordan] anche dopo la mia dipartita, abbiamo lavorato bene insieme. Mi sono sentito anche con Mitch [Kupchak], mi sento a mio agio. Quando sei nella posizione di un allenatore non c’è nulla di più importante di questi due canali di relazione. Ripeto: il roster è giovane, con potenziale e margini di crescita.”

A proposito di talenti, Ball, già rookie dell’anno, va valorizzato il più possibile:

“Offensivamente giocheremo in modo molto simile a quanto visto negli ultimi due anni. L’attacco comincia se sai sfruttare i punti di forza del tuo miglior giocatore e lui ha un suo stile nel gioco in campo aperto. La lega gioca adesso, in generale, a un ritmo più elevato e noi dobbiamo costruire sulla base di quello che credo sia stato l’ottavo miglior attacco nella NBA. Se vogliamo avere successo nei Playoff dovremo […] migliorare in tutte le aree. Attacco in top 5, 6 e difesa per avere chance.”