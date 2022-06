Russell Westbrook eserciterà la player option da 47 milioni di dollari nel contratto con i Los Angeles Lakers

Russell Westbrook ha aspettato quasi la deadline, ma non ci saranno sorprese in merito alla player option, la seconda per valore assoluto – poco più di 47 milioni di dollari– tra quelle previste in questa finestra di mercato NBA. Il giocatore eserciterà l’opzione a suo favore presente nell’accordo con i Los Angeles Lakers. Ne dà notizia Adrian Wojnarowski di ESPN. I documenti, precisa l’insider, dovrebbero essere inoltati in giornata da Thad Foucher, agente dell’atleta.

ESPN Sources: Los Angeles Lakers star Russell Westbrook is planning to exercise his $47.1 million option to return to the franchise for the 2022-2023 season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

