Mercato NBA, Collin Sexton riceve la qualifying offer dai Cleveland Cavaliers

Come annunciato dal President of Basketball Operations della franchigia, Koby Altman, i Cleveland Cavaliers hanno formalizzato la proposta di qualifying offer per Collin Sexton, che diventa così restricted free agent. Fermo per un problema al menisco che l’ha costretto all’operazione chirurgica, tenendolo lontano dal parquet per buona parte dell’annata, Sexton ha archiviato la sua breve parentesi di stagione viaggiando a 16 punti, 3.3 rimbalzi e 2.1 assist. L’offerta sul tavolo, secondo quanto previsto dal contratto collettivo, si configura come contratto annuale garantito.

Non solo Collin Sexton, qualifying offer two-way per RJ Nembhard

RJ Nembhard, che nella scorsa stagione ha diviso gli impegni tra NBA e G League, ha ricevuto la two-way contract qualifying offer. Con i Cavaliers ha disputato complessivamente 14 partite nel 2021-2022.

