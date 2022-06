Warriors, Kuminga e Toscano Anderson ricevuti da campioni NBA in Congo, Messico

Ritorno in patria da eroi per Jonathan Kuminga e Juan Toscano-Anderson, ricevuti in queste ore dalle massime autorità in Congo e Messico.

Incontri istituzionali per Kuminga e Toscano-Anderson campioni NBA: le foto

Kuminga ha incontrato la First Lady congolese, Denise Niakeru Tshisekedi, mentre Toscano-Anderson, primo messicano campione NBA, è stato ospite del presidente Andrés Manuel López Obrador al Palacio Nacional di Città del Messico.

Recibí con gusto a nuestro paisano Juan Toscano Anderson, integrante del equipo Guerreros de Golden State de San Francisco, California, campeón de la NBA. Le agradecí en nombre de nuestro pueblo que la noche en la que triunfaron, el 16 de junio, celebró portando nuestra bandera. pic.twitter.com/TocJXdXBOl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2022

“Ho ricevuto con piacere il nostro connazionale Juan Toscano Anderson, membro dei Golden State Warriors di San Francisco, squadra campione NBA. che ci rende orgogliosi. L’ho ringraziato a nome del nostro popolo per aver esposto la nostra bandiera nella notte del trionfo del 16 giugno scorso.”

Leggi anche:

Mercato NBA, niente max contract per Miles Bridges?

John Wall, le cifre del buyout Rockets: quanto risparmia Houston sul mercato NBA

Player option: il quadro aggiornato al 28 giugno