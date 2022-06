NBA, Kenny Atkinson ci ha ripensato: niente Charlotte Hornets, resta a Golden State

L’effetto di un titolo NBA appena conquistato è imprevedibile e anche i piani che sembravano già delineati possono subire scossoni improvvisi. Lo sanno bene, ora per esperienza diretta, gli Charlotte Hornets. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia dovrà infatti rinunciare a Kenny Atkinson, deciso a restare in California accanto a Steve Kerr come assistente di punta dei Golden State Warriors.

Chi al posto di Atkinson per gli Charlotte Hornets?

Chissà se a questo punto Charlotte ripiegherà su Mike D’Antoni e Terry Stotts, gli altri due finalisti per il ruolo di allenatore ora di colpo vacante.

in aggiornamento