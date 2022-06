Mercato NBA, PJ Tucker verso i Sixers? La scelta è legata a player option di Harden

Keith Pompey del Philly inquirer dà credito e rafforza le voci secondo cui PJ Tucker sarebbe diretto verso i Philadelphia 76ers. L’offerta di un triennale dal valore complessivo di circa 30 milioni di dollari pare essere sufficiente per assicurarsi il prossimo free agent. Si andrebbe a ricomporre un quadro dirigente-giocatori già visto agli Houston Rockets: Morey-Tucker-Haden.

I Sixers aspettano Harden prima di muoversi sul mercato NBA

Philadelphia è già stata protagonista nella notte del Draft NBA 2022 e ora attende la decisione del Barba in merito alla player option contrattuale per la prossima stagione, potenzialmente decisiva per sbloccare la situazione su vari fronti di mercato. Anche in caso di esercizio dell’opzione (opt-in), non è da escludere che le parti possano giungere a un accordo per rimodulare i termini dell’intesa con un orizzonte temporale più ristretto.

