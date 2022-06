Mercato NBA, Ivica Zubac rimane ai Clippers per 33 milioni di dollari

In serata è arrivata la notizia della permanenza a Los Angeles da parte di Ivica Zubac. I Clippers, infatti, hanno declinato la team option da quasi 8 milioni di dollari per ri-accordarsi con lo stesso giocatore sulla base di un triennale da ben 33 milioni di dollari complessivi. A svelare la notizia ci hanno pensato direttamente gli agenti del giocatore che a ESPN hanno chiarito i dettagli dell’accordo.

Il giocatore viene da un’ultima stagione in cui ha registrato un career high in termini di punti: media da 10.3 ad allacciata di scarpa, conditi da 8.5 rimbalzi e 1 stoppata.

Los Angeles Clippers center Ivica Zubac has agreed on a three-year, $33 million extension, his agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @excelbasketball tell ESPN. The Clippers declined his $7.5M team option for 2022-2023, clearing the way for Zubac's new deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022