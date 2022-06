Sixers, back in black: torna la canotta nera dell’era NBA di Allen Iverson?

È finita sul podio NBA Europe tra le maglie più belle ogni epoca e presto potremmo rivederla far capolino sui parquet NBA. Stiamo parlando della canotta nera Sixers resa celebre dall’era Allen Iverson, uomo franchigia che condusse Philadelphia alle NBA Finals nel 2001.

Non succederà il prossimo anno perché, precisa il Philadelphia Inquirer, la squadra non è tra quelle autorizzate ad avere una rivisitazione ‘Classic’ o ‘Throwback’ nel 2022-2023. Tuttavia, alla prima occasione utile potrebbe improvvisamente tornare di moda. Tom O’Grady, 25 anni fa tra i designer della divisa, ha commentato così l’ipotesi di un revival:

“Sarebbe fantastico, un’ottima cosa. Penso i tifosi rimarrebbero contenti. Non dev’essere la maglia dominante ma per partite del sabato od occasioni speciali non sembrerebbe una forzatura. Non è estranea ai tifosi di Philly, con quella maglia sulle spalle la squadra fu protagonista di una cavalcata e arrivo alle Fianls.”