Mercato NBA, John Wall cerca buyout dai Rockets: Heat, Clippers, Lakers in attesa

John Wall ha esercitato in settimana la player option da oltre 47 milioni di dollari prevista dal suo contratto con gli Houston Rockets per la stagione NBA 2022-2023. Non avendo giocato un singolo minuto nell’ultimo anno abbondante, appare tuttavia difficile immaginarlo in Texas ancora per molto.

John Wall: le pretendenti sul mercato NBA in caso di buyout da Houston

Il vincolo economico importante complica i rapporti tra Houston e il giocatore, ma sopratutto rende ardua la ricerca di un punto d’appoggio per un eventuale scambio. Wall e i Rockets, comunque, dovrebbero ritrovarsi per discutere la possibilità di buyout e il cinque volte All-Star potrebbe lasciare dei soldi sul tavolo, così da agevolare la sua dipartita. Marc Stein, insider NBA, indica i Miami Heat tra le squadre interessate a Wall assieme alle due squadre di Los Angeles, Clippers e Lakers.

Leggi anche:

Mercato NBA, Kevin Durant via dai Nets? Celtics miglior partner in una trade secondo Scalabrine

Summer League 2022: calendario, programma, orari italiani e dove vederla in tv e streaming

Shaquille O’Neal si propone per l’acquisto degli Orlando Magic