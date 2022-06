Colorado vince la Stanley Cup NHL: i complimenti NBA dai Denver Nuggets

Colorado Avalanche e Denver Nuggets hanno diversi aspetti in comune, due su tutti: l’assetto proprietario, con Stan Kroenke al timone, e l’impianto casalingo (Ball Arena). Va da sé che la condivisione dei successi sia un elemento fondamentale della relazione tra le due franchigie ai massimi livelli dello sport statunitense, rispettivamente nell’hockey su ghiaccio (NHL) e nella pallacanestro (NBA).

Il tweet postato sul profilo ufficiale di Denver festeggia un titolo atteso da 21 anni, il terzo nella storia di Colorado.

TURN THE LIGHTS OFF CARRY ME HOME 🏆#StanleyCup | @Avalanche pic.twitter.com/Kl8xYfFBYa

