Mercato NBA, John Wall esercita la player option da 47 milioni

John Wall ha esercitato la sua opzione giocatore da 47.4 milioni di dollari la stagione 2022-23. Questa la notizia di mercato NBA riportata in serata da Adrian Wojnarowski di ESPN. I Rockets continueranno – in ogni caso – a cercare possibili soluzioni per scambiare il giocatore nelle prossime settimane. Non è esclusa la strada di un sanguinoso buyout, non si dovesse arrivare ad una trade.

Wall, 31 anni, è arrivato a Houston tramite uno scambio con Washington che ha portato in direzione della capitale il buon Russell Westbrook. Dopo aver saltato l’intera stagione 2019-20 per i suoi ormai noti infortuni, Wall ha giocato 40 partite con i Rockets nel 2020-21, registrando una media di 20.6 punti e 6.9 ​​assist ad allacciata di scarpa.

In questa particolare annata sportiva, invece, il play è stato panchinato poiché entrambe le parti si sono accordate prima dell’inizio della stagione per trovare un’altra destinazione, ma nessuna soluzione concreta è stata effettivamente trovata. Nel corso della stagione, Wall ha espresso il desiderio di tornare in squadra, ma i Rockets hanno deciso di tenerlo fuori per dare precedenza ai giovani in roster.

