Mercato NBA, Kevin Durant via dai Nets? Celtics miglior partner in una trade secondo Scalabrine

Il possibile addio di Kevin Durant a Brooklyn agita le acque del mercato NBA a pochi giorni dal via ufficiale della free agency 2022. Non ci sono riscontri che facciano pensare a una svolta imminente e per il momento, va precisato, tutti gli scenari rappresentano semplici ipotesi.

Kevin Durant a Boston: ecco come secondo Brian Scalabrine

Brian Scalabrine, ex Celtics oggi opinionista per Sirius XM NBA Radio, considera Boston eventualmente favorita perché forte del miglior pacchetto d’offerta. Ecco il suo intervento a riguardo:

“Jaylen Brown, tre scelte, due possibilità di swap, e Daniel Theis. I conti tornano. Prendi un giocatore di livello All-Star e scelte future. Va poi compreso è considerato il legame di Al Horford con Kevin Durant ai tempi della free agency che portò quest’ultimo a Golden State, la visita ad Hamptons e tutto il resto. Adora un giocatore come Marcus Smart, Ime Udoka l’ha allenato, si parlano sempre da bordo campo, e poi c’è la possibilità di giocare con Jayson Tatum, con il quale ha già condiviso l’esperienza alle Olimpiadi. Se e solo se dovesse Kevin Durant dovesse decidere ‘Ok, voglio andare lì’ non è una follia immaginare il tutto come scenario possibile.”

