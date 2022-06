Finals NBA, Payton Pritchard: “L’atmosfera sarà elettrica”

Sono passati bene dodici anni dall’ultima volta che Boston ospitò le NBA Finals. In quell’occasione a prevalere furono i Los Angeles Lakers che sconfissero i padroni di casa dei Celtics in sette combattute partite. Questa notte a calcare il campo del TD Garden saranno i Golden State Warriors alla ricerca del loro quarto titolo nelle ultime otto stagioni.

Molti giocatori dei Celtics non vedono l’ora di far impazzire i propri tifosi di gioia e fra questi vi è Payton Pritchard, il quale si è così espresso in merito:

“Sarà davvero emozionante. I nostri tifosi sono fantastici e sono certo che riusciranno a darci la carica giusta per conquistare la vittoria. L’atmosfera sarà elettrica.”

Anche Derrick White si è detto emozionato:

“L’opportunità di giocare di fronte a questo pubblico è qualcosa di clamoroso. Ne sono davvero grato. La città di Boston merita questo palcoscenico, in quanto è la più vincente della storia della NBA.”

L’ambiente si prospetta davvero infuocato. Tuttavia, il record casalingo in questi playoff per i Celtics recita 5-4, il quale non è del tutto confortevole. Nonostante ciò, come è ben noto, le Finals sono una cosa a parte e il pubblico di Boston ne è ben consapevole. Dunque, non ci resta che aspettare il verdetto del campo.

