NBA, il ‘rimedio’ di Thompson contro le cattive percentuali al tiro: “Cerco Game 6 Klay su YouTube”

Le prime due partite alle NBA Finals 2022 non sono state facili per Klay Thompson dal punto di vista delle percentuali al tiro. Il fatto che però ci sia una Gara 3 dietro l’angolo, con la situazione in equilibrio, offre subito la possibilità di rimediare.

Importante non perdere di vista l’obiettivo di squadra, al di là delle performance individuali. Il commento di Klay:

Per ritrovare ritmo, Klay ha una soluzione:

“Il bello di giocare in quest’era è che puoi andare su YouTube e cercare tutti i tuoi momenti migliori. Oddio, in realtà credo di averlo fatto l’ultima volta proprio ieri digitando semplicemente Game 6 Klay, c’erano delle situazioni sotto pressione nelle quali avevo tirato bene.”

"I probably did it yesterday actually"

Klay Thompson on pulling up "Game 6 Klay" on YouTube to get through shooting slumps.#NBAFinals presented by @YouTubeTV Media Availability pic.twitter.com/CMGYQlKweT

