NBA, Duncan Robinson: “Non è mai bello stare in panchina”

I Miami Heat sono reduci dalla bruciante sconfitta in Gara-7 delle finali della Eastern Conference contro i Boston Celtics. Fra i giocatori meno utilizzati dalla franchigia della Florida nel corso di questi playoff vi è Duncan Robinson, il cui apporto fu molto utile nella cavalcata che portò gli Heat a disputare le NBA Finals nel 2020 contro i Los Angeles Lakers.

A questo proposito, ecco quanto commentato dal giocatore:

“Non importa se tu giochi all’High-School, al College, oppure nella NBA, il campionato migliore del mondo. Rimanere in panchina e non scendere in campo fa schifo in qualsiasi situazione. Vi sono diversi aspetti che prescindono dalla mia volontà. Tutto quello che posso fare è rimanere concentrato, disponibile per la squadra e dare sempre il massimo durante gli allenamenti.”