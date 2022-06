NBA, incontro preliminare tra lega e associazione giocatori: tema contratto collettivo

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, in data odierna è previsto a Boston un incontro preliminare tra NBA e associazione giocatori (NBPA) nell’ambito dei negoziati riguardanti il rinnovo del contratto collettivo che regola i rapporti professionali e l’intero sistema salariale della lega. Le parti possono esercitare una clausola opt out a dicembre, ma la questione verrà approfondita nei prossimi mesi.

Il commissioner, già sollecitato in proposito durante la conferenza stampa pre-Gara 1 delle NBA Finals, si era detto ottimista circa le possibilità di giungere a una nuova intesa:

Ciò che aveva funzionato in precedenza, di fronte a situazioni analoghe, era stato l’aver utilizzato quella clausola opt outcome deadline autoimposta da ambo le parti. Per ogni trattativa, soprattutto con un contratto collettivo da definire, le deadline si rivelano molto ultimi per spingere a mettere sul tavolo le migliori proposte. Non abbiamo mai parlato così tanto come negli ultimi due anni e mezzo, sono ottimista”.