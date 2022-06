NBA, diversi giocatori Suns sarebbero risultati positivi al Covid dopo la serie contro i Mavs

Dopo aver dominato la regular season, i Phoenix Suns sono stati sconfitti a sorpresa dai Dallas Mavericks nel corso di sette gare durante le semifinali della Western Conference. Secondo quanto riportato da due giornalisti di The Athletic, al termine di Gara-7, sei membri (compresi alcuni giocatori) dello staff dei Suns sarebbero risultati positivi al Covid-19.

Questo potrebbe spiegare il perché di una sconfitta tanto inattesa. Ecco quanto riportato dai giornalisti:

“Sembra piuttosto chiaro che nessuno abbia avuto l’intenzione di rendere pubblica questa notizia. Può capitare che diversi giocatori non si sentano bene in certe situazioni e vengano scoraggiati dall’effettuare il tampone in quanto molto spesso decisivi ai fini della vittoria della squadra. Vi sono molti fatti che accadono dietro le quinte, in quanto non vi è molta supervisione quotidiana. Le uniche volte in cui la NBA mette la faccia è quando accadono vicende talmente importanti da non poter esimersi dall’ intervenire.”

In seguito a queste dichiarazione, la NBA ha così risposto:

“L’NBA non ha alcun’evidenza che siano state commesse alcune violazioni delle regole da parte dei giocatori o dalla staff dei Suns”

La franchigia dell’Arizona non ha proferito nessun commento in merito a queste scottanti rivelazioni. Secondo i giornalisti, vi sarebbero state delle falle e imperfezioni riguardo i test contro il Covid-19 effettuati durante il corso della stagione. D’altro canto, questa non deve essere considerata come un’accusa nei confronti della NBA stessa, la quale si è dichiarata disponibile qualora emergessero ulteriori dettagli.

Staremo a vedere se vi saranno chiarimenti in merito alla vicenda nel corso dei prossimi giorni.

