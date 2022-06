I Charlotte Hornets sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver licenziato, nello scorso aprile, James Borrego. Per trovare il nuovo head coach è sceso in campo Michael Jordan, proprietario della franchigia: questa settimana incontrerà Mike D’Antoni e Kenny Atkinson, gli ultimi due rimasti dopo la scrematura di questi mesi.

As the franchise’s coaching search nears an end, the Charlotte Hornets are set to bring Mike D’Antoni to meet with owner Michael Jordan later this week, sources tell ESPN. D’Antoni will follow Golden State assistant Kenny Atkinson, who’s expected to meet with Jordan on Tuesday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 6, 2022

Michael Jordan-Mike D’Antoni, l’incontro in settimana

Nella giornata di oggi Michael Jordan incontrerà Kenny Atkinson martedì mentre, come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, il colloquio con Mike D’Antoni si terrà tra giovedì e il fine settimana. Sia l’attuale assistente dei Golden State Warriors che l’ex vice di Steve Nash hanno già incontrato il resto della dirigenza dei Charlotte Hornets, compreso il GM Mitch Kupchak.

In 16 stagioni come head coach a Denver, Phoenix, Los Angeles Lakers, New York Knicks e Houston, D’Antoni è 672-527 (56%) e 54-56 nei Playoff, diventando per due volte allenatore dell’anno NBA (2004 e 2017). Nelle sue ultime quattro stagioni da capo allenatore dei Rockets, D’Antoni è stato 217-102 centrando una volta le finali della Western Conference e tre volte alle semifinali, portando Houston alla più alta percentuale di vittorie nella Western Conference in quei quattro anni (68.2%), dietro solo ai Toronto Raptors (69.5%), campioni nel 2018-2019.

Dopo Mike Brown – passato ai Sacramento Kings – Kenny Atkinson potrebbe essere il secondo assistente allenatore degli Warriors a lasciare San Francisco per diventare head coach. Per tre anni è stato il capo allenatore dei Brooklyn Nets, dove ha collezionato uno score di 118-190. Dopo le dimissioni nella stagione 2019-2020, Atkinson è passato ai Clippers prima di unirsi agli Warriors, con i quali si sta giocando il titolo NBA in questa stagione.

