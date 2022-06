NBA Draft 2022, workout Charlotte Hornets: ecco i giocatori sotto osservazione

Nella giornata di mercoledì 1 giugno, come comunicato dall’account ufficiale degli Charlotte Hornets, la franchigia ha programmato una serie di provini in vista del Draft NBA 2022. I workout si terranno allo Spectrum Center, l’arena della squadra.

Draft NBA 2022, Charlotte Hornets al lavoro

Tra i prospetti coinvolti anche Ochai Agbaji, Most Outstanding Player dell’ultima Final Four NCAA (giocata e vinta proprio dai suoi Jayhawks). Gli Hornets, lo ricordiamo, hanno a disposizione due scelte al primo giro: la 13ª pick assoluta e la numero 15, ottenuta dai Pelicans nell’ambito della sign and trade che ha coinvolto Devonte’ Graham.

GIOCATORE COLLEGE/SQUADRA DI PROVENIENZA Ochai Agbaji Kansas James Akinjo Baylor Luka Brajkovic Davidson Kofi Cockburn Illinois Trevor Keels Duke Jean Montero Overtime Elite

Draft NBA 2022, Hornets: gli altri prospetti visti finora

Secondo round di workout che va ad aggiungersi a quello già organizzato nell’ultimo fine settimana. Di seguito un rapido riassunto.

GIOCATORE COLLEGE/SQUADRA DI PROVENIENZA Kaodirichi Akobundu-Ehiogu UT Arlington Rasir Bolton Gonzaga Tari Eason LSU Terquavion Smith NC State Marcus Weathers SMU Isaiah Whaley UConn

