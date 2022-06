NBA, Darvin Ham si presenta ai Los Angeles Lakers: “Anthony Davis pietra angolare, la pressione è un’altra cosa”

Darvin Ham ha vinto il titolo NBA da assistente di coach Budenholzer ai Milwaukee Bucks lo scorso anno. Adesso è pronto a una sfida professionale tanto difficile quanto esaltante: riportare in alto i Los Angeles Lakers. La sua presentazione al ritorno in California dieci anni dopo il debutto in panchina – all’epoca accanto a Mike Brown.

Rob Pelinka raggiante introduce l’incontro con i giornalisti:

Darvin Ham non dimentica il percorso che l’ha portato al vertice. Alcuni passaggi salienti del suo intervento:

“Ringrazio Dio, sono cresciuto in una famiglia di fede. Ringrazio chi mi ha abbracciato nei momenti felici e in quelli più difficili. A volte bisogna prendere la strada in solitaria ma non sarei qui senza il supporto di coach Budenholzer, era elettrizzato al pensiero del mio ritorno qui. Il fatto che la mia carriera da allenatore abbia avuto inizio a L.A. rende tutto speciale. Metteremo assieme uno staff di livello e non c’è limite al nostro potenziale. Sono sempre stato un giocatore ‘operaio’ , questo ha plasmato il mio approccio […] a 360° da allenatore: attacco e difesa sono connessi. Abbiamo tante star ma la soddisfazione maggiore arriva quando si vedono crescere i ragazzi dall’interno, gli Austin Reaves e Stanley Johnson della situazione. Ho parlato con LeBron la prima volta e il giorno dopo avrei voluto iniziare il training camp. Anthony Davis rappresenta la chiave, abbiamo visto di cos’è capace; l’era di Darvin Ham, o come la vogliamo chiamare, avrà AD come pietra angolare. Devo essere in grado di allenare i Big Three come tutti gli altri altrimenti non verrò preso sul serio. Niente pressione, è un’altra cosa. Questa è una sfida, la trovo divertente. Parola ricorrente? Sacrificio.”