Magic Johnson presenta NBA Finals 2022: “Entrambe le squadre inseguono storia”

Il coinvolgimento dei rivali storici mette forse pochi dubbi sulla squadra per cui farà il tifo in quest’edizione delle NBA Finals, ma Magic Johnson attende trepidante l’inizio della serie con la consapevolezza che i valori in campo portino equilibrio.

NBA Finals 2022: Magic Johnson promuove Celtics ma pronostico è per Warriors

Ecco un intervento nel corso del prepartita in onda su ABC.

“Sapete che noi Lakers odiamo i Celtics quindi non mi nascondo ma credo che entrambe le squadre, in modo diverso stiano cercando di scrivere la storia. È ciò che rende questa serie così intrigante. Steph vuole raggiungere altri giocatori a quattro titoli, i Celtics vogliono diventare la squadra con più titoli vinti. Credo che l’America si innamorerà di questa serie perché è incredibile. I Celtics sanno chi sono e credo che Milwaukee e Miami li abbiano preparati a questo momento. Anch’io dico Warriors in 6 o 7 partite, sono pronti, Steve Kerr ha fatto un gran lavoro. Il primo quarto chiarirà l’approccio Celtics alle Finals e ci dirà se gli Warriors sono arrugginiti.”

