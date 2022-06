NBA, offerta da oltre 2 miliardi per l’acquisto dei Portland Trail Blazers

Secondo quanto riportatato su Twitter da Adrian Wojnarowski di ESPN, è stata presentata un’offerta scritta da oltre 2 miliardi di dollari per l’acquisto dei Portland Trail Blazers. I potenziali acquirenti sono il fondatore di Nike, Phil Knight, e il co-proprietario dei Los Angeles Dodgers, Alan Smolinisky. Le trattative sono ancora in corso con il trust che amministra la franchigia per conto dell’attuale proprietario Paul Allen.

La presenza di Phil Knight, originario proprio di Portland, nel possibile nuovo gruppo di proprietà, potrebbe servire a mantenere i Trail Blazers in città. Il trasferimento della franchigia potrebbe comunque avvenire in un secondo momento.

